الصحة السودانية: رصد حالات اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات

- تسجيل 25 إصابة جديدة بالحصبة دون وفيات وسط استمرار تفشي الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل حالات اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، في ظل استمرار تفشي المرض وتفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع مركز عمليات الطوارئ الاتحادي بالعاصمة الخرطوم، الذي استعرض الأوضاع الصحية في البلاد، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة، إن حالات الاشتباه بالكوليرا رُصدت في ولايات شمال كردفان وغرب كردفان (جنوب)، وجنوب دارفور (غرب)، والخرطوم (وسط)، دون أن تورد أعداد الإصابات.

وأفادت بانخفاض معدل الإصابة بالحصبة، مع تسجيل 25 حالة جديدة فقط، دون وفيات.

وفي 10 يوليو الجاري حذرت منظمة الصحة العالمية من اتساع تفشي الكوليرا في ولايات إقليمي دارفور وكردفان، بعد تسجيل 114 وفاة وأكثر من 1330 إصابة، مع توقعات بارتفاع الحصيلة.

وأكدت المنظمة، أن السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 33 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بينهم 21 مليونا بحاجة إلى خدمات صحية، ويبلغ عدد النازحين 13.4 مليون شخص، منهم 9 ملايين داخل السودان و4.6 ملايين في الدول المجاورة.

وفي 5 يوليو الجاري، أعلنت "شبكة أطباء السودان"، أن أكثر من 200 ألف شخص، بينهم 20 ألف طفل، في المناطق الواقعة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، يواجهون أوضاعا إنسانية وصحية مأساوية نتيجة انتشار الكوليرا والحصبة، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية.

وبجانب دارفور وولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل 2023؛ والتي خلفت عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية.