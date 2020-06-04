القبض على أكثر من 4 آلاف شخص لمخالفتهم قرار حظر التجوال خلال 24 ساعة

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ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 4832 شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط (4832 شخصا، 2294 مركبة) مخالفين لقرار حظر التجوال على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.