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الإفتاء: دفن الميت بين الظهر والعصر جائز

دار الإفتاء
دار الإفتاء
نور رشوان
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 12:54 م | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 12:54 م

قالت دار الإفتاء المصرية، إن «دفن الميت بين الظهر والعصر جائز، وليس هذا الوقت من الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة أو الدفن».
وأشارت «الإفتاء»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إلى الحديث: «ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُـولُ اللهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ».

 

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