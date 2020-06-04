الصين تسمح لشركات الطيران الأجنبية بالعودة بعد رد انتقامي أمريكي

قررت الصين تخفيف الحظر المفروض على شركات الطيران الأجنبية اعتبارا من 8 يونيو، في تغيير لمسارها بعد يوم واحد من مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بإعادة فتح الأجواء أمام شركات الطيران الأمريكية أو مواجهة قيود على شركات الطيران الخاصة بها التي تقل الركاب إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن هيئة الطيران المدني الصينية قالها إن شركات الطيران الأجنبية المستبعدة بموجب اتفاق سابق سوف تكون قادرة على تسيير رحلة ركاب تجارية واحدة إلى الصين أسبوعيا.

ولم تذكر الهيئة اسم أي دول أو شركات طيران، لكن هذه الخطوة تفتح فرصة لشركات الطيران الأمريكية للعودة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.

وفي حين أن التوقيت ربما كان من قبيل الصدفة، فقد بدا كتنازل من الصين مع اشتداد التوترات بين القوتين .

ويشتد بين البلدين صراع بدأ حول التجارة لكنه تصاعد ليشمل التعامل مع وباء كورونا ونهج الصين بشأن هونج كونج.

وقالت هيئة الطيران المدني الصينية إنه إذا لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا بين الركاب في خط جوي معين لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، يمكن لشركة الطيران العاملة زيادة الخدمات إلى رحلتين أسبوعيا.

وفي الوقت نفسه سوف يتم تعليق خط الطيران لمدة أسبوع إذا تم تسجيل خمس حالات إصابة بين الركاب على نفس الرحلة. أما إذا تم تسجيل 10 حالات بين ركاب رحلة واحدة، فسيتم إيقاف الخط لمدة أربعة أسابيع.