الإسكان الاجتماعي: ضبط وحدات مخالفة في حملات بالعاشر من رمضان

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة.

وأضافت عبد الحميد، في بيان لوزارة الإسكان اليوم السبت، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، وتجري التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.

وأكدت أنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وأن كل من استفاد بوحدة وقع على إقرار يفيد بذلك.

وأوضحت أن القانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

وبدوره، قال المهندس علاء منيع إن اللجنة مرت على عدد من الوحدات ببعض أحياء المدينة بعمارات الاسكان الاجتماعي بالأحياء (٢٩ و٣٠)، ومنطقة ١١٠ عمارات بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان من مأموري الضبط القضائي، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من أحقية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وطالب رئيس الجهاز، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.