 إينو: كوبري ميسي وسام على صدري - بوابة الشروق
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إينو: كوبري ميسي وسام على صدري

محمد جلال
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 1:50 ص | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 2:10 ص

كشف معتز اينو، لاعب الأهلي السابق، اسباب رحيله عن الأهلي عندما كان حسام البظري، المدير الفني للفريق.

وقال إينو في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورت": "ذهبت البدري وقولت له اني اشعر ان ليس لي دور في الفريق، وقال لي (هل تملك عروض في الوقت الحالي) واستعطبت كثيرا من رده علي".

وأضاف: "وبعدها قررت الرحيل عن الأهلي وطالبت بالرحيل فعلا، وانتقلت لحرس الحدود ومع اول اهداف لي معهم سجلته في الأهلي ورفض الاحتفال وقتها، لأن الأهلي هو بيتي وفي خمس سنوات حققت ما يقرب من 14 بطولة".

وعن مباراة الأهلي وبرشلونة الودية في عام 2009 .. أجاب: "واجهت سخرية بدو من زملائي قبل المباراة بيوم بسبب ما سيفعله في ميسي، واني مطالب بمراقبته".

وأكمل: " ميسي لاعب استثنائي واللعب بجواره وأمامه شرف كبير، تعمدت ضربه داخل الملعب حتى لا يقوم بمراوغتي كما هو المعتاد منه، تسببت في اخراجه عن شعوره".

وأتم: "بعد المباراة رفض أن يستبدل قميصه مع أي لاعب في الأهلي، لكن قمت بالتحدث معه في النهاية والتقطت صورة معه، عاقبني في المباراة بكوبري، اعتبره وسام على صدري".


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