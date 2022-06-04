التضامن تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المخطوبين في 6 محافظات

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المخطوبين داخل مراكز الشباب على مستوى 6 محافظات، من خلال المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة".

وانطلقت من مركز شباب العياط بمحافظة الجيزة، أولى فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المقبلين على الزواج من المخطوبين داخل مراكز الشباب، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتستهدف المبادرة تنفيذ 14 تدريباً خلال الفترة من 20 مايو إلى 15 يونيو على مستوى 6 محافظات، هي (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، وأسيوط، والوادي الجديد)، ومن المخطط أن تستهدف التدريبات 700 شاب وفتاة من المخطوبين خلال هذه المرحلة.

وأكدت القباج أن المرحلة الثانية تعمل على التوسع في المحافظات المستهدفة، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى حيث تم تدريب 800 شاب وفتاة من المخطوبين.

وأوضحت أن التدريبات تهدف إلى تدعيم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة التي تُسهم في تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة على التعامُل بشكل إيجابي مع المشكلات وتعتمد على التواصُل الإيجابي بين أفراد الأسرة.

وأضافت أن التدريبات تسعى إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين في التعرُّف على آليات التواصُل الإيجابي وحل المشكلات، وإدارة الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى التركيز على أهمية إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج وتأخير الطفل الأول وتنظيم الأسرة.