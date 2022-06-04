أعلن المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، عن بدء تصوير مشاهد الفيلم التسجيلي "بليغ حمدي عاشق النغم" إخراج وتصوير دكتور حسين بكر، وفكرة وسيناريو فايزة هنداوي ومساعد إخراج محمد حسين.

وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الانتاج -في بيان أصدره المركز القومي للسينما اليوم السبت- إنه تقرر تصوير مشاهد فيلم "بليغ حمدي عاشق النغم" في عدد من الأماكن منها أكاديمية الفنون واستوديو النحاس وعدة أماكن أخرى.

وأشار الشحري إلى أنه يشارك في الفيلم مهندس الديكور شادى العناني، ومدير إنتاج منيرة فهيم، منفذ إنتاج عاصم سعيد وأوبريتور طارق نظير، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز وخالد محمد إبراهيم.

وأوضح الشحري أن الفيلم تدور أحداثه حول الموسيقار بليغ حمدي ودوره وتأثيره في الفن المصرى والتلحين لكبار المطربين أمثال عبد الحليم حافظ وشادية وميادة الحناوي.