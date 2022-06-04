بدء امتحانات الثانوية الأزهرية

أدى صباح اليوم، طلاب الثانوية الأزهرية، القسم العلمي امتحان مادة الفقه، فيما يؤدون بعد قليل امتحان مادة التفسير.

كما أدى طلاب معاهد البعوث الإسلامية امتحان مادة الفقه، ثم يؤدون بعد ذلك امتحان مادة التفسير وعلوم القرآن.

وبدأت الامتحانات اليوم 4 يونيو للقسم العلمي ومعاهد البعوث الإسلامية، وتبدأ غدًا 5 يونيو للعلوم الإسلامية والأدبي، حيث يؤدي طلاب العلوم الإسلامية وطلاب القسم الأدبي، امتحان مادتيّ الفقه والحديث.

وتنتهي الامتحانات يوم 7 يوليو للعلمي، و5 يوليو لشعبة العلوم الإسلامية والأدبي، و29 يونيو للبعوث.

وخصص مكتب وكيل الأزهر الشريف، أرقام عبر تطبيق واتس آب لغرفة عمليات الامتحانات، وهي 01002077995

01223343001، علمًا بأن تلقي الشكاوى والبلاغات يتم في سرية تامة.

وذكر وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب 139000 طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91392 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46648، و143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.