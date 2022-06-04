البرلمان الألباني يختار قائد الجيش لرئاسة البلاد

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انتخب البرلمان الألباني قائد الجيش السابق باجرام بيجاج رئيسا جديدا للبلاد بتأييد الاشتراكيين الممثلين للأغلبية.

وصوت 78 من أصل 140 نائبا اليوم السبت لصالح الطبيب العسكري بيجاج البالغ من العمر 55 عاما.

وعارض هذا الاختيار أربعة أصوات وامتنع واحد فقط عن التصويت بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألبانية (إيه تي إيه).

قاطعت المعارضة اليمينية هذه الانتخابات.

وتخرج بيجاج في الطب العام في تيرانا وأصبح طبيبا في القوات المسلحة، ووصل إلى منصب القائد العام لسلاح الخدمات الطبية، كما تولى قيادة التدريب والعقيدة العسكرية للقوات.

وأصبح بيجاج القائد العام للقوات المسلحة الألبانية منذ ما يقرب من عامين.

أصبحت ألبانيا الواقعة في منطقة البلقان عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ عام 2009.

ويحل بيجاج محل الرئيس إلير ميتا الذي انتخب قبل خمس سنوات.

كان هذا أيضا مدعوما من قبل الاشتراكيين، لكنه اختلف مع رئيس الوزراء الواعي بمسؤولية السلطة إيدي راما.

فشلت إجراءات الإقالة التي بدأها الاشتراكيون قبل وقت قصير من انتهاء ولاية ميتا في المنصب لأن المحكمة الدستورية لم تعتبر إقالته مبررة.

وكان الاشتراكيون رشحوا بيجاج فقط لأعلى منصب في الدولة قبل وقت قصير من التصويت الذي جرى اليوم السبت.

وفشلت أيضا ثلاث جولات اقتراع في الأيام السابقة.

وكان الاقتراع الذي جرى اليوم السبت هو الأول الذي يكفي فيه الفوز بأغلبية 50 في المائة بالبرلمان التي حصل عليها الاشتراكيون بالفعل.

وقبيل الانتخابات، وقع ميتا على وثيقة بعزل بيجاج الذي يحمل رتبة لواء من الجيش.

يحظر الدستور الألباني على العسكريين تولي المناصب العامة الرفيعة.

ويتمتع رئيس الدولة فقط بصلاحيات ينص عليها البروتوكول الرسمي للدولة الألبانية.