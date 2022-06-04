وزير خارجية إيطاليا يحذر من حرب خبز عالمية

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن «حرب الخبز العالمية قد بدأت بالفعل؛ بسبب الحصار المفروض على الحبوب في أوكرانيا، والذي يمنع العديد من البلدان الفقيرة من الوصول إلى الحبوب»، منوهًا إلى أن الأمر يزيد من خطر اندلاع صراعات جديدة في إفريقيا.



وأضاف في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام أجنبية، مساء السبت : «حرب الخبز العالمية جارية بالفعل ويجب أن نوقفها، وأزمة الحبوب التي نمر بها تهدد الاستقرار السياسي في إفريقيا، وتدعم انتشار المنظمات الإرهابية والانقلابات».



وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، والأسمدة الزراعية، والسلع الضرورية للأمن الغذائي لمناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل اندلاع حرب روسيا وكييف.



وشدد دي مايو، على أهمية توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى اتفاق سلام في أقرب وقت ممكن، قائلًا إن هناك 30 مليون طن من القمح محجوبة بواسطة السفن الحربية الروسية في الموانئ الأوكرانية.



وذكر أن بلاده تتواصل مع روسيا؛ لإلغاء حظر تصدير القمح إلى الموانئ الأوكرانية، معقبًا: «إننا في الوقت الحالي نخاطر باندلاع حروب جديدة في إفريقيا؛ بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا».



ولفت إلى عقد جلسة حوار أولية مع دول البحر الأبيض المتوسط حول الأمن الغذائي، مضيفًا: «سنعمل مع جميع الشركاء جنبًا إلى جنب مع ألمانيا وتركيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى، لتحقيق الهدف المتمثل في إطلاق كميات من القمح الأوكراني».



وقبل أيام، عرضت إيطاليا إزالة الألغام من موانئ أوكرانيا، وإنشاء «ممرات بحرية» لنقل القمح.



وأجرى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، اتصالًا هاتفيًا مع بوتين، طالبًا منه إلغاء حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، ورد الرئيس الروسي بأنه إذا رفع الغرب العقوبات عن روسيا، فقد تصدر بلاده الحبوب.



وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومقرها روما، من تداعيات الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وكلاهما من كبار مصدري الحبوب، على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.