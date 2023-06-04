وزير الخزانة التركي: ليس أمامنا أي خيار سوى العودة إلى صنع السياسة العقلانية



قال وزير الخزانة والمالية التركي المعين حديثا، محمد شيمشك، أثناء مراسم توليه منصبه الجديد في أنقرة، إن "تركيا ليس أمامها أي خيار سوى العودة إلى صنع السياسة العقلانية".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاحد، عن شيمشك القول، إن "مبادئنا الأساسية" ستكون هي الشفافية والتجانس والقدرة على التكهن والتوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف وزير الخزانة والمالية: "أنا على علم بالواجب الثقيل الذي تم إسناده إلي، وآمل أن نخرج منه سويا".

جدير بالذكر أن محمد شيمشك كان مسؤولا إلى حد كبير عن الاقتصاد في مناصب مختلفة خلال الفترة بين عامي 2007 و 2018 ، واكتسب سمعة طيبة بين المستثمرين الغربيين. وبعد انتقال تركيا إلى الرئاسة التنفيذية في يوليو 2018، تمت إقالة شيمشك من مجلس الوزراء.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تكهنت بأن أردوغان وشيمشك قد اختلفا بسبب إصرار الرئيس على نظرية غير تقليدية مفادها أن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم.

ومنذ مغادرة شيمشك، فقدت الليرة التركية أكثر من 75% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي وسط سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أردوغان، الذي يتدخل في كثير من الأحيان في السياسات المالية بما في ذلك سياسات البنك المركزي الذي يفترض أنه مستقل، سيسمح لشيمشيك، وهو خبير اقتصادي تقليدي ذو عقلية غربية، بتوجيه الاقتصاد وكيفية القيام بذلك .