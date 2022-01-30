وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة دعم إلى لاعبي النادي الأهلي، وذلك قبيل اللقاء الهام الذي يجمع نادي القرن الأفريقي بنظيره الوداد المغربي، على إستاد القاهرة مساء الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON E» مساء السبت: «كلنا ثقة فيكم وفي قدراتكم وثباتكم الانفعالي، وإنكم رجالة هتلعبوا بكل حماس وجهد حتى آخر نفس، ومتأكدين أنكم هتقدموا مباراة تليق باسم النادي الأهلي»، مناشدة: «يلا يا أهلي عايزين الـ 11» في إشارة تشجيعية لتحقيق اللقب الإفريقي الحادي عشر بتاريخ النادي.

وواصلت دعمها ومساندتها للاعبين وتحديدا هذه المرة حارس المرمى الشاب مصطفى شوبير، المنتظر حراسته عرين النادي الأهلي في نهائي إفريقيا، عقب تعرض الحارس محمد الشناوي للإصابة في مباراة الدور نصف النهائي أمام الترجي التونسي، قائلة: «واثقين في قدراتك، واتمنى لكم كل التوفيق، أكيد كابتن شوبير هيوجهك، دعواتنا كلها لك، إحنا واثقين ومش خافيين».

وأشارت إلى أن مباراة الأحد؛ هي النهائي الرابع للنادي الأهلي تواليا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، داعية من جانبها اللاعبين للفوز بالمباراة ردًا على خسارة نهائي العام الماضي قائلة: «نتمنى أن تكون مباراة الثأر الكروي الأهلاوي من الوداد».