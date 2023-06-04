الحكومة اليمنية تؤكد للمبعوث الأممي حرصها على السلام

اطلع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأحد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد بن مبارك، اليوم الأحد، على نتائج زياراته الأخيرة لعدد من الدول المهتمة بالملف اليمني، وفرص وتحديات تحقيق السلام.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن الوزير اليمني بحث مع المبعوث الأممي آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام.



وأكد الوزير اليمني، حرص المجلس الرئاسي والحكومة على إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية، "وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على المرجعيات الثلاث".



ومنذ أكثر من عام، يتواصل مسار التهدئة في اليمن، وسط ضغوط وتحركات دبلوماسية أممية ودولية لتجديد الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف المتصارعة من أجل حل نهائي للنزاع.