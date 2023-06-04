 النائب محمود سامي: تقدمت بـ4 تعديلات على خطة الدولة للتنمية الاقتصادية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النائب محمود سامي: تقدمت بـ4 تعديلات على خطة الدولة للتنمية الاقتصادية

صفاء عصام الدين وأحمد عويس:
نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 2:10 م | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 2:10 م

 

كشف عضو مجلس الشيوخ محمود سامي الإمام، عن أنه تقدم بـ4 مقترحات على الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، في ضوء ما تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

يأتي ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023-2024.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن من بين هذه التعديلات هو تخفيض الاستثمارات العامة في قطاع النقل وتحديدا القطار الكهربائي بين العين السخنة والعلمين والمونوريل، قائلا: "نحن في حاجة إلى ترشيد الإنفاق لخفض التمويل الخارجي".

وطالب بزيادة الـ19 مليار جنيه المخصصة لموازنة الدواوين العامة للمحافظات؛ لإتاحة الفرصة أمام المحافظين للعمل، لاسيما وأن هناك تباين بين التعداد السكاني بالمحافظات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تفرقة في التعامل بين المحافظات في توزيع خطة التنمية، محذرا من دخول محافظات أخرى تحت خط الفقر.


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