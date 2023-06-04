 الأمن العام السعودي يحذر من الاستجابة لحملات الحج الوهمية - بوابة الشروق
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الأمن العام السعودي يحذر من الاستجابة لحملات الحج الوهمية

الرياض - أ ش أ
نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 5:39 م | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 5:40 م

حذّر الأمن العام السعودي، اليوم الأحد، المواطنين والمقيمين، الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1444هـ عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.

وأكد الأمن العام السعودي -وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس)- أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق القائمين عليها، داعيا إلى التقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق نسك، حيث إنها الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.

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