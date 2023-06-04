مسئولة بالقومي للصحة النفسية: مزاج المرأة يتحسن عند ممارسة بعض التمارين البسيطة

قالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن مبادرة «نفسيتك أولا» تستهدف رفع المعاناة عن المرأة المصرية، والضغوط والاضطرابات النفسية التي من الممكن أن تتعرض لها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح الأحد، أن وزارة الصحة تستهدف عبر حملتها تقديم الدوارات المجانية للأطباء والعاملين في القطاع الصحي في المستشفيات التابعة للوزارة في كل المحافظات.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف مساعدة الفريق الطبي على رفع الوعي بشأن الصحة النفسية عمومًا، وتعريف السيدات بشأن الصحة النفسية وأنها جزء أساسي من الصحة العامة.

وأشارت رئيس أمانة القومي للصحة النفسية، إلى بناء قدرات الفريق الطبي، حتى يتمكن من منح المشورة للسيدات في كيفية التعامل مع ضغوط الحياة التي قد تؤدي لاضطرابات النفسية.

وأكدت أن ممارسة الرياضات البسيطة مثل المشي، وتمارين الاسترخاء والتنفس، أمور تساعد على الهدوء النفسي، كما تعمل على إفراز هرمونات السعادة، وبالتالي تحسين مزاج المرأة بشكل طبيعي.

وذكرت أن المبادرة تساعد الفريق الطبي على التشخيص المبكر لبداية ظهور الأعراض النفسية، وتوجيه المريض لأماكن تلقي الخدمة المتخصصة داخل مستشفيات الوزارة.

وأكملت: «المرأة نصف المجتمع وتستحق الاهتمام، كما أنها عرضة للاضطرابات النفسية بصورة غير هينة، فالتغيرات الهرمونية التي تبدأ من سن البلوغ ثم الحمل ثم الولادة ثم انقطاع الدورة الشهرية، عوامل تؤثر عليها، والمجتمع للأسف يتعامل معها إنه دلع ونقص إيمان».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة للصحة النفسية للمرأة بـ22 محافظة، تحت شعار «نفسيتك أولا»، والتي تقدم خدماتها خلال 3 أشهر.

ونظمت الحملة ورشًا تدريبية، حضرها حوالي 100 مشارك، بينهم أطباء من مختلف التخصصات، وصيادلة، وتمريض، وأخصائيين اجتماعيين، وفنيي تثقيف صحي وإحصاء، ومسئولي تدريب من المستشفيات، في إطار الاستعداد للمبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية، التي تقدم خدماتها من خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.