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اتحاد الجزائر يتوج بالكونفيدرالية رغم خسارته أمام يانج أفريكانز التنزاني

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 12:29 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 12:29 ص

توج فريق اتحاد الجزائر بلقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، وذلك رغم خسارته صفر /1 أمام ضيفه يانج أفريكانز التنزاني، في إياب نهائي المسابقة.

وكان اتحاد الجزائر قد فاز ذهابا على ملعب يانج أفريكانز 2 /1، ليحقق اللقب مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، والتي يتم الاحتكام إليها في حال تساوي الفريقين في عدد الأهداف ذهابا وإيابا.

وبات اتحاد الجزائر، الفريق الأول في تاريخ الكرة الجزائرية الذي يتوج بالبطولة بمسماها الجديد، والتي انطلقت نسختها الأولى عام 2004.

ورغم فوز شبيبة القبائل 3 مرات بـ(كأس كاف)، وهو المسمى القديم للبطولة، التي جرت خلال الفترة ما بين عامي 1992 و2004، وذلك أعوام 2000 و2001 و2002، إلا أن الكرة الجزائرية لم ترتق منصة تتويج البطولة بمسماها الجديد مطلقا، رغم تأهل ثلاثة من أنديتها للنهائي.

وخسر وفاق سطيف نهائي البطولة عام 2009 أمام الملعب المالي، ثم كرر مولودية بجاية وشبيبة القبائل الأمر ذاته في نهائي نسختي 2016 و2021 أمام مازيمبي الكونغولي الديمقراطي والرجاء البيضاوي المغربي على الترتيب. وسجل دجوما شعباني هدف المباراة الوحيد ليانج أفريكانز من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة.


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