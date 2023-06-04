روسيا تكشف عن عزمها تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك نية روسيا تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، البالغ 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر 2024، كإجراء احترازي.

وأشار - خلال مشاركته في اجتماع "أوبك+" في العاصمة النمساوية فيينا حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الأحد- إلى أنه تم الاتفاق على خفض مستوى الإنتاج المطلوب خلال الاجتماع الوزاري الـ35 "لأوبك+"(منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها).

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن إعلان الدول المنتجة للنفط خفض الإنتاج يمكن أن يرفع أسعار البنزين ويساعد روسيا.. مشيرة إلى أن القرار كان مفاجأة هذه المرة، ويؤكد المخاوف بشأن الاتجاه الذي قد يتجه إليه الاقتصاد العالمي.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا تنضم إلى هذا الأمر من خلال توسيع خفض الإنتاج الخاص بها لبقية العام، ومن الناحية النظرية، يتسبب التدفق المنخفض للنفط إلى المصافي في ارتفاع أسعار البنزين للسائقين ويمكن أن يزيد التضخم الذي يضرب الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضحت الوكالة أن ذلك قد يساعد روسيا أيضا في التغلب على العقوبات الغربية بسبب أزمتها مع أوكرانيا على حساب الولايات المتحدة.

ويأتي قرار منتجي النفط -كثير منهم في منظمة "أوبك"- خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا بعد تراجع أسعار الخام القياسي الدولي وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما أنه يضاف إلى خفض قدره مليوني برميل يوميا أعلن في أكتوبر الماضي.