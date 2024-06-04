الهلال الأحمر: دخول 200 شاحنة مساعدات لغزة عبر كرم أبو سالم بعد توقف 4 أيام

أعلن خالد زايد، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إدخال 200 شاحنة مساعدات، منها 4 شاحنات وقود، إلى قطاع غزة مساء الاثنين من عبر معبر كرم أبو سالم، بعد توقف لمدة أربعة أيام.

وقال زايد لوكالة أنباء العالم العربي «AWP»، اليوم الثلاثاء، إن «الشاحنة الواحدة تحمل 25 طنًا من المساعدات»، لافتًا إلى تسليم جميع الشاحنات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف أن «هذه الشاحنات غير كافية خاصة وأن غزة يحتاج إلى ما بين 450 و500 شاحنة مساعدات و6 شاحنات وقود يوميا».

وتعذر دخول الشاحنات في الأيام الماضية؛ بسبب اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وعناصر حركة حماس في محيط معبر كرم أبو سالم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36 ألفًا و479 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82 ألفًا و777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.