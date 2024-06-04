قال محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة (التي سيتم الإعلان عن تشكيلتها لاحقًا) يمكن تسميتها بحكومة الأمن القومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة سيكون لها العديد من المحددات الرئيسية وفقا للتحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا.

وأشار إلى أن هناك تحديات إقليمية قريبة وهناك تحديات عالمية بعيدة أمام الدولة المصرية، مشددا على أن الإقليم ملتهب، وأن كل مواطن مصري يدرك ذلك.

وأمس الاثنين، قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكلف الرئيس السيسي، مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

كما كلّف الرئيس السيسي، بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.