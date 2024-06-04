 الشرطة الألمانية: الإبلاغ عن الوضع الخطير للغاية في مباراة ألمانيا وأوكرانيا كان كاذبا - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 يونيو 2024 10:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الألمانية: الإبلاغ عن الوضع الخطير للغاية في مباراة ألمانيا وأوكرانيا كان كاذبا

نورمبرج (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 9:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 9:33 ص

أكدت الشرطة أن "الوضع الخطير للغاية" الذي تم الإبلاغ عنه خلال مباراة منتخب ألمانيا الودية ضد أوكرانيا، مساء أمس الاثنين، كان بلاغا كاذبا.

وبعد حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، التاسعة مساء بالتوقيت العالمي (جرينتش)، عثرت قوات الأمن على جسم يشتبه في أنه يحتوي على متفجرات خارج ملعب المباراة بمدينة نورمبرج الألمانية، وفقا لتقارير الشرطة الأولية.

وكشفت التحقيقات أنه لم يكن هناك تهديد فعلي في أي وقت.

وتم الطلب من المنتخب الألماني وممثلي وسائل الإعلام في البداية البقاء في الملعب أثناء تعامل الشرطة مع الموقف، وقامت الشرطة بتطويق المنطقة كإجراء احترازي، مما أدى لتأخير مغادرة حافلتي المنتخبين.

ولم يتمكن بعض المتفرجين من مغادرة الملعب لفترة وجيزة وتم اصطحابهم إلى الخارج عبر طريق مختلف لأسباب تتعلق بالسلامة.

وذكرت الشرطة في البداية: "نحن على علم بالوضع الخطير خارج الملعب، ونتعامل معه على محمل الجد".

وقبل وقت قصير من إعلان قوات الأمن، كان يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا قد أنهى مؤتمره الصحفي، فيما كان بعض اللاعبين، مثل الحارس مانويل نوير، لا يزالون في منطقة إجراء المقابلات الإعلامية، وبعد حوالي 15 دقيقة، أعلنت الشرطة أن الأمور باتت على ما يرام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك