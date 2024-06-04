شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد شخص وجرح آخر في غارة نفّذتها طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الغارة التي استهدفت دراجة نارية في الناقورة أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح ، مشيرة إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة "علما الشعب".

ونفّذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بصاروخين بلدة "عيتا الشعب" ، كما نفّذ غارة أخرى استهدفت بلدة "العديسة" ، واندلعت النيران في حرج "قبع" في بلدة "مركبا " جراء تعرضه للقصف الفوسفوري الإسرائيلي.

وكان "حزب الله" أعلن ، في بيان صحفي ،أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة الناقورة، شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضيّة على لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني في الجولان السوري المحتل ‏مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضبّاط وجنود العدو، وحققوا اصابات مؤكدة".

وأعلن حزب الله، في بيان سابق، أن عناصره استهدفوا ثكنة "راميم " الإسرائيلية ‏بالقذائف المدفعية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.