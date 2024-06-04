الخطيب: ستاد الأهلي حلم تاريخي

تحدث محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن مشروع القرن لإنشاء ستاد النادي ومدينة رياضية خاصة للنادي الأهلي.

الأهلي يعلن اليوم، الثلاثاء، عن تدشين مشروع القرن بالنادي لإنشاء ستاد خاص ومدينة رياضية خاصة للنادي الأهلي.

وقال محمود الخطيب في كلمته خلال حفل التدشين: «هذا يوم تاريخي بالنسبة للأهلي وبالنسبة لي شخصيًا، ملعب مختار التتش لم يكن يخلو يوميا من الجماهير في مباريات الأهلي أو في التدريبات».

وأضاف: «دخلت الأهلي كلاعب سنة 1971وحققت أكثر مما كنت أحلم بكثير.. حلم إنشاء ستاد خاص بالأهلي بدأ في السبعينيات مع الفريق مرتجي حينما طلب الحصول على أرض لإنشاء ملعب خاص للأهلي وحصلنا على مكانين الأول في مدينة نصر والآخر في المعادي، واختار مجلس الإدارة مدينة نصر لإنشائه، ولكن بعد ذلك هيئة الطيران المدني رفضت وجود ارتفاعات بسبب مطار القاهرة، بدأ بعدها النادي يفكر في إنشاء الملعب في السادس من أكتوبر وهذا حدث سنة 1992 وحصلنا على الأرض التي نتواجد بها اليوم لأنه كان المستهدف إنشاء فرع للنادي ولاستاد».

وأوضح: «المشكلة ذاتها واجهتنا في أكتوبر لأن الحد الأقصى للارتفاع هو 6 متر فقط وبدأنا نفكر في كيفية مواجهة تلك الأزمة، ولسنة ونصف أو سنتين لنحصل على موافقة خاصة بالارتفاع، وهيئة عمليات القوات المسلحة وافقت على ارتفاع بـ30 متر لإنشاء الملعب، لو لم يكن لدينا موافقة لم يكن هناك استاد هذه كانت نقطة التحول الرئيسية».

وشدد: «حق جمهور الأهلي يذهب لملعبه ويخرج منه بسهولة ويستمتع وبالاستاد ويذهب للمتحف، كل تلك الأمور للأجيال الجديدة تُعرف لهم قيمة النادي الأهلي».

وأردف: «كان من ضمن ما نريده ألا يتحمل الأهلي أي أعباء مالية حاليًا أو مستقبلًا، وهذا كي نستطيع الاعتناء بفرقنا الرياضية والتي تجعل الأهلي أكثر فرق العالم تحقيقًا للبطولات لذا لا نستطيع في الوقت ذاته صرف مليارات المليارات لبناء الاستاد وألا نصرف تلك الأموال في خدمة الفرق الرياضية وأعضائنا في كل فروعه».

وأتم: «هناك شيء واحد أتمنى تحقيقه أن أرى الأهلي يلعب في الاستاد الخاص به وهذا أمر مهم جدًا وأمل كبير جدا لنا، وقتها سأشعر أنني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة أننا رددنا الجميل للأهلي ولجماهيره».

ويشهد الحفل حضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء السابقين، ومجلس إدارة الأهلي كاملًا برئاسة محمود الخطيب، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي وهاني أبو ريدة وطاهر أبو زيد والعديد من نجوم الكرة ورموز الرياضة المصرية.