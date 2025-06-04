محافظ المنيا: توريد 500 ألف طن قمح حتى الآن

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة واصلت تحقيق نتائج إيجابية وتوريد قياسي في موسم توريد القمح لعام 2025، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى الآن نحو 499 ألفًا و534 طنًا و656 كيلوجرامًا، في إطار خطة الدولة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأكد المحافظ أن منظومة التوريد تعمل بكفاءة وانتظام داخل جميع المواقع المعتمدة من صوامع وشون، مع توافر المتابعة اليومية الميدانية لضمان انسيابية العمل وتيسير الإجراءات أمام المزارعين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات الرقابية، للتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه أعمال التوريد، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء خلال الموسم.

وشدد المحافظ على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق المستهدف من التوريد هذا العام، بما يواكب توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد، موجهًا الشكر للمزارعين على التزامهم وجهودهم المتواصلة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن لجانًا فنية متخصصة تتولى يوميًا فحص وتقييم جودة الأقماح وفقًا للضوابط المعتمدة، مشيرًا إلى إعداد تقارير يومية لرصد حركة التوريد ومتابعة انتظام العمل داخل المواقع لضمان أعلى درجات الكفاءة والانضباط .