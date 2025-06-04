سقوط قذيفتين أطلقتا من سوريا على هضبة الجولان المحتلة

لأول مرة منذ أكثر من عام، سقطت قذيفتان صاروخيتان أطلقتا من سوريا في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القذيفتين سقطتا على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل على أراض مفتوحة.

وتم إطلاق صافرات الإنذار بسقوط الصاروخين في منطقتين. ولم تتوفر في البداية تقارير عن وقوع إصابات.

وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق نيران المدفعية على مصدر الهجوم، وفقا لبياناتها الخاصة. وأعلنت ميليشيا محلية في محافظة درعا الجنوبية مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي.



وبحسب المرصد السوري، الذي يتخذ من لندن مقرا له، فإن القذائف الإسرائيلية بدورها أصابت مناطق زراعية دون أن تتسبب في إلحاق الأذى بالأشخاص.



وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن هذا هو أول هجوم صاروخي من سوريا يصيب إسرائيل أو الأراضي التي تسيطر عليها منذ مايو/أيار 2024.



كما يعد ذلك أول هجوم من هذا النوع من سوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولا تسيطر القيادة السورية الجديدة بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع على أجزاء كبيرة من البلاد. وحتى قبل عام مضى، كانت الميليشيات الموالية لإيران تطلق النار على إسرائيل من سوريا لدعم حركة حماس في قطاع غزة في حربها ضد إسرائيل.