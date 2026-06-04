رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد سير امتحانات نهاية العام الدراسي

واصل الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، جولاتهما التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025 - 2026، رافقهما مديرو البرامج الأكاديمية، وذلك بعدد من كليات الجامعة، شملت كليات الهندسة، وعلوم الحاسب، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، وعلوم الطاقة، والطب البيطري.

وخلال الجولات التفقدية، أكد الدكتور تامر سمير ضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المنظمة للامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومستقرة، مع العمل على تذليل كل العقبات التي قد تؤثر على حسن سير الامتحانات، موجها بأهمية التواجد المستمر لمديري البرامج الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمشرفين داخل اللجان، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللازم للطلاب طوال فترة الامتحانات.

من جانبه، حرص الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، خلال جولاته الميدانية، على تفقد اللجان الامتحانية والتحاور مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الامتحانات، ومناقشتهم حول مستوى الأسئلة ومدى ارتباطها بالمقررات الدراسية التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي، للتأكد من ملاءمة الامتحانات للمحتوى العلمي وتحقيقها للمعايير الأكاديمية المقررة.

كما تابعا انتظام أعمال المراقبة داخل اللجان، ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدين حرص الجامعة على توفير كل الإمكانات التي تضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة.

وفي ختام الجولات، أشاد رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بالجهود المبذولة من مديري البرامج الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مؤكدين استمرار المتابعة اليومية لأعمال الامتحانات بما يضمن انتظامها وسيرها بالشكل الذي يعكس المستوى الأكاديمي المتميز لجامعة بنها الأهلية.