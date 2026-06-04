أكدت وزيرة الثقافة، الدكتورة جيهان زكي، أن خدمة المواطنين تمثل أولوية قصوى، رغم ما تنطوي عليه من تحديات كبيرة، مشيرة إلى أنها وجهت اهتمامها نحو كل ما يحقق منفعة مباشرة للمصريين، من خلال التوسع في الفعاليات الثقافية والفنية المفتوحة، مثل العروض المقامة بمحطات مترو الأنفاق وغيرها من الفضاءات العامة، إيمانًا بمبدأ العدالة الثقافية وإتاحة الفنون لجميع المواطنين.

وخلال مشاركتها في فعاليات قمة الصناعات الإبداعية 2026 (Creative Industry Summit)، كشفت الوزيرة عن توجه الوزارة لنقل هذه التجربة إلى المحافظات، موضحة أن البداية ستكون من خلال أسبوع تجريبي في خمس محافظات، على أن يتم تحديد أماكن العروض بالتنسيق مع المحافظين.

وشددت وزيرة الثقافة على أن الثقافة ليست منظومة سهلة القياس، إذ يظل معيار النجاح الحقيقي مرتبطًا بتفاعل الجمهور ورضاه، مؤكدة أن الفن والإبداع يجب أن يصلا إلى جميع فئات المجتمع دون حواجز.