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كوت ديفوار تصل السويس استعدادا لمواجهة مالي بدور الـ 16

زياد الميرغني
نشر فى : الخميس 4 يوليه 2019 - 8:24 م | آخر تحديث : الخميس 4 يوليه 2019 - 8:24 م

وصلت بعثة منتخب كوت ديفوار مدينة السويس، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة مالي، يوم الإثنين المقبل، في إطار مواجهات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية (مصر2019).

وتناول أعضاء البعثة وجبة الغداء، فور وصولهم إلى مقر الفريق في رحلة استغرقت قرابة الساعتين، فى الطريق من القاهرة للسويس.

 وتوجه إبراهيم كامارا المدير الفني لمنتخب الأفيال ومساعديه إلى ملعب بتروجت لمعاينته قبل خوض أول حصة تدريبية، مساء اليوم الخميس.

واحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة الرابعة والتي أقيمت مبارياتها على ستاد السلام، فيما تصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة.

 


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