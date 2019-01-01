عواد على أعتاب الانتقال للزمالك

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حصل نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على توقيع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، خلال جلسه عقدها رئيس الزمالك مع الحارس في منزله للاتفاق على كافة تفاصيل العقد.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن التعاقد مع عواد حارس الوحدة السعودي السابق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت تقارير إلى أن صفقة ضم عواد ستشمل رحيل عددًا من لاعبي الفريق الأبيض إلى الإسماعيلي، ومنهم محمود دونجا وأحمد كابوريا محمد أشرف روقا.

ويسعى الزمالك إلى التعاقد مع باهر المحمدي قلب دفاع الدراويش، خلال الفترة التي تعقب انتهاء كأس الأمم الإفريقية (مصر2019)

ويأتي التعاقد مع محمد عواد خطوة لتدعيم مركز حراسة مرمى الزمالك بعد إصابة حارسه محمود جنش بقطع في وتر إكيلس خلال تدريبات المنتخب الوطني.

الجدير بالذكر أن الزمالك يقود مخطط قوي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي تتضمن جلب لاعب محترف فيما عرف تحت مسمى (صفقة القرن).