الهلال الأحمر في تونس: إيواء 3 مهاجرين وفقدان أكثر من 80 إثر غرق قارب في السواحل الليبية

أعلن المنجي سليم رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة في ولاية مدنين جنوب تونس، اليوم الخميس، عن فقدان أكثر من 80 من المهاجرين غير الشرعيين ونجاة ثلاثة حتى الآن، إثر غرق قارب كان يقلهم انطلاقا من السواحل الليبية.

وأفاد سليم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) بأن مركز إيواء اللاجئين والمهاجرين في جرجيس، استقبل ليل أمس الاربعاء أربعة مهاجرين من بين الناجين نقل اثنان منهم على الفور الى المستشفى.

وأوضح سليم "توفي أحد المهاجرين في المستشفى وهو يحمل الجنسية الكونجولية فيما لا يزال الآخر تحت العناية الطبية وهو من مالي" ، مشيرا إلى أن الاثنين الآخرين هما أيضا من مالي.

وأضاف سليم نقلا عن رواية الحرس البحري، أن قاربا يقل 86 مهاجرا كان انطلق من السواحل الليبية منذ يوم الاثنين، مضيفا أن البحارة من مدينة جرجيس هم من تفطنوا إلى أن المهاجرين الناجين عالقون في البحر وأعلموا حينها الحرس البحري.

وتجري وحدات الحرس البحري عمليات تمشيط في سواحل جرجيس بحثا عن المفقودين من بين بقية المهاجرين.

وكان رمضان بن عمر المتحدث بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي منظمة حقوقية تعنى بمسائل الهجرة ، قال لـ (د. ب. أ) إن الحرس البحري أنقذ أربعة أو خمسة مهاجرين من بين 82 مهاجرا.

وأوضح بن عمر أن المهاجرين كانوا انطلقوا من السواحل الليبية قبل يومين على متن قارب مطاطي لكنهم تاهوا في عرض البحر وفقد حتى الآن حوالي 75 مهاجرا.