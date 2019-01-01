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ربع شباب اليونان لا يدرسون ولا يعملون


نشر فى : الخميس 4 يوليه 2019 - 3:33 ص | آخر تحديث : الخميس 4 يوليه 2019 - 3:33 ص
أفادت أحدث الأرقام الصادرة عن المكتب الأوروبى للإحصاء «يوروستات» بأن أكثر من واحد من بين كل أربعة شبان يونانيين فى سن 20 – 34 عاما لا يعملون أو يدرسون.
وأظهرت الأرقام، وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية، أن اليونان تحتل المرتبة الثانية من بين أعضاء الاتحاد الأوروبى، حيث أن 8ر26% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 عامًا لا يعملون بشكل احترافى، وليسوا متدربين ولا يلتحقون بمؤسسة للتعليم العالى.
وتسجل إيطاليا أسوأ أداء فى توظيف الشباب والتعليم، حيث إن 28 % تقريبا من الشباب الإيطالى الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 عامًا خارج سوق العمل، ويقل معدل تهميش الشباب فى الاتحاد الأوروبى بأكثر من عشر نقاط عن الرقم اليونانى، أى 5ر16%.

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