ربع شباب اليونان لا يدرسون ولا يعملون

أفادت أحدث الأرقام الصادرة عن المكتب الأوروبى للإحصاء «يوروستات» بأن أكثر من واحد من بين كل أربعة شبان يونانيين فى سن 20 – 34 عاما لا يعملون أو يدرسون.

وأظهرت الأرقام، وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية، أن اليونان تحتل المرتبة الثانية من بين أعضاء الاتحاد الأوروبى، حيث أن 8ر26% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 عامًا لا يعملون بشكل احترافى، وليسوا متدربين ولا يلتحقون بمؤسسة للتعليم العالى.

وتسجل إيطاليا أسوأ أداء فى توظيف الشباب والتعليم، حيث إن 28 % تقريبا من الشباب الإيطالى الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 عامًا خارج سوق العمل، ويقل معدل تهميش الشباب فى الاتحاد الأوروبى بأكثر من عشر نقاط عن الرقم اليونانى، أى 5ر16%.