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واشنطن ترحب باحتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 يوليه 2019 - 11:45 م | آخر تحديث : الخميس 4 يوليه 2019 - 11:45 م

رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون باحتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية عند سواحل جبل طارق.

وأكد بولتون، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الخميس، عزم بلاده وحلفائها على اتباع السياسة الرامية إلى منع حكومتي سوريا وإيران من الاستفادة من تجارة غير مشروعة.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت في وقت سابق ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا ، فيما دعت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة "قرصنة بحرية".

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