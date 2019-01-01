قائد الزمالك السابق يكشف سر تأخر صفقة القرن

كشف الإعلامي خالد الغندور، قائد الزمالك السابق، عن سبب تأخر النادي في حسم صفقة القرن.

وكان الغندور قد أعلن قبل 4 أيام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أن الصفقة ستُحسم رسميا خلال 48 ساعة وسوف يتم الإعلان عن اللاعب.

وأكد الغندور أن البعض فسر ما قاله بشكل خاطئ، حيث قال: "لقد قلت أن الزمالك سيحسم الصفقة خلال 48 ساعة، ولكنني لست مسؤولا في إدارة النادي لكي أعلن عن الصفقة".

وأضاف: "كل ما يمكن أن أقوله هو أن اللاعب مهم للغاية بالنسبة للزمالك وسيكون إضافة كبيرة".

وتابع: "صفقة القرن لاعب عربي، وهناك أيضا لاعب أفريقي مهم سيتم التعاقد معه".

وأشار إلى أن البعض لم يكن يتوقع أن يكون فرجاني ساسي إضافة قوية للزمالك وقت انضمامه لكن بمرور الوقت أصبح أهم لاعبي الفريق.