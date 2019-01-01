بوطيب يشارك في تدريبات منتخب المغرب استعدادا لبنين

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شارك خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك ومنتخب المغرب في التدريبات، اليوم الخميس، بضمادة حول الركبة وذلك استعدادا لمباراة بنين في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها غدا الجمعة على ستاد السلام.

ولم يتعاف بوطيب بشكل كامل حتى الآن من الإصابة التي لحقت به في تدريبات المغرب قبل عدة أيام.

وكان بوطيب قد شارك مع المغرب أمام نامبيا فقط ولعب بديلا في الدقيقة 78 في المباراة التي انتهت بفوز أسود الأطلس (1-0).

وتأهل المنتخب المغربي لدور الـ16 بعد نجاحه في الفوز بثلاث مباريات أمام (نامبيا - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا) على الترتيب وتصدره للمجموعة الرابعة بـ9 نقاط.