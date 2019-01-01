القوات المسلحة في الكونغو تنتشر عند منجم للنحاس لمنع أعمال التعدين غير القانونية

أعلنت شركة جلينكور البريطانية - السويسرية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة في الكونغو نشرت قوات عند منجم للنحاس تديره الشركة لمنع أعمال التعدين غير القانونية.

وتأتي هذه الخطوة بعد مقتل أكثر من 40 عامل مناجم غير قانوني الشهر الماضي في حادثة بمنجم تابع لشركة كاموتو كوبرالتابعة لها في جنوب شرق البلاد.

وقالت الشركة في بيان لها " جلينكور تؤكد أن القوات المسلحة متواجدة في المنطقة حول عمليات شركة كاموتو كوبر" مضيفة" هذا يعقب تواجد متزايد لعمال مناجم غير قانونيين محترفين".

ويشار إلى أن الكونغو لديها مخزون وفير من النحاس والذهب والألماس، بالإضافة إلى الكوبالت و الكولتان، وهو معدن مطلوب بصورة كبيرة لاستخدامه في تصنيع الهواتف المحمولة.