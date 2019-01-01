مقتل شخصين إثر وقوع فيضانات وانهيارات أرضية باليابان

لقي شخصان على الأقل حتفهما في جزيرة كيوشو بجنوب اليابان، وذلك في ظل استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة مما أدى لوقوع انهيارات أرضية وفيضانات.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن السلطات المحلية القول إنه تم العثور على جثة سيدة في منزل بمدينة سو بمقاطعة كاجوشيما، عقب أن طمره انهيار أرضي في الصباح.

ويعتقد أن السيدة في الثمانينات من عمرها وكانت تعيش بمفردها.

كما لقيت سيدة في السبعينات من عمرها حتفها بعدما طمر انهيار أرضي منزلها في مدية كاجوشيما.

وقد أصدرت السلطات أوامرها بإجلاء مئات الآلاف من المواطنين في مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي من منازلهم، في ظل هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وجرى نشر أفراد الجيش في المقاطعة للمساعدة في مهمة الإغاثة، حيث غمرت المياه بعض المناطق السكنية والأراضي الزراعية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار على مناطق أوسع من البلاد، بما في ذلك طوكيو، اليوم الخميس.

وقبل عام تقريبا، تسببت الأمطار الغزيرة في غرب اليابان في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا، وهو أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالطقس في خلال 3 عقود.