أوكرانيا: مقتل شخصين في هجوم روسي بطائرة مسيرة على مدينة زابوريجيا

ذكر مسئول أوكراني أن هجوما روسيا بطائرة مسيرة على مدينة زابوريجيا أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وذلك قبيل محادثات متوقعة بين أمريكا وأوكرانيا.

وقال الحاكم الإقليمي لزابوريجيا، إيفان فيدوروف إن رجلا وامرأة قتلا وأصيب طفلان بجروح عندما هاجمت طائرة مسيرة روسية منزلا خاصا صباح اليوم السبت.

جاء الهجوم قبل محادثات متوقعة أمريكية أوكرانية، والتي ذكرت وسائل إعلام رسمية أوكرانية أنها ستجرى في وقت لاحق من اليوم في ميامي.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من أمس الأول الخميس أنه أرسل وفدا رسميا إلى أمريكا في محاولة للمضي قدما في محادثات معلقة تتوسط فيها أمريكا لإنهاء الحرب الروسية.