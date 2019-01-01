مسئول أوروبي: على الاتحاد الأوروبي البدء في محادثات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية

صرح المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار يوهانس هان، في قمة غرب البلقان التي تعقد في بوزنان ببولندا، اليوم الخميس، بأن فشل الكتلة في الوفاء بوعودها لدول غرب البلقان، سيضر بمصداقيتها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن هان القول إن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه بدء مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية، في أكتوبر المقبل، بعد أن عارضت الدول الأعضاء توصية المفوضية الأوروبية بالقيام بذلك في يونيو الماضي.

وقال هان أثناء القمة التي تعقد اليوم الخميس وغدا الجمعة في المدينة الواقعة في غرب بولندا: "لقد قدمت هاتان الدولتان إصلاحات... علينا كاتحاد أوروبي أن نلتزم بالتزاماتنا، وأن نعترف بالفضل لمن يستحقه".

ومن بين زعماء الاتحاد الأوروبي الذين سوف يشاركوا في القمة غدا الجمعة، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، ورئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، والرئيس البولندي أندريه دودا.