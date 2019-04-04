قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يسعى لتقديم قائمة وطنية تشمل الأحزاب المختلفة وبعض الشخصيات المستقلة، معقبًا: «ستكون قائمة وطنية تضم الآراء المختلفة بما فيها المعارضة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، اجتمع مع 11 حزبًا، لافتًا إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية مع أحزاب أخرى.

وأوضح أن لمجلس الشيوخ طبيعة وخبرة معينة في فكره، مضيفًا: «حتى لو كان حزب شعبي يمتلك 200 ألف صوت فقط ولا يستطيع الحصول على مقعد، سنستعين به إذا كان لديه عضو فكره مطلوب في أحد المجالات».

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الحزب لا يفكر في كيانه بقدر الأصوات التي تتواجد تحت مظلة المجالس المنتخبة سواء مجلس النواب أو الشيوخ، مشيرًا إلى انتقاء الأصلح في انتخابات مجلس الشيوخ.

ولفت إلى أن مجلس الشيوخ يضمن تعدد الآراء، وهو ما يحقق مصلحة البلد، قائلًا إن رئيس الحزب يكمل مشاوراته الآن ثم يعرض ما حدث في الأمانة المركزية.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، جدول إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، لافتاً إلى أن اللجان المشكلة بالمحافظات المختلفة لدارسة وفحص طلبات الترشح ستستقبل طلبات الترشح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء بشكل يومي ولمدة أسبوع ابتداءً من يوم السبت المقبل وحتى ١٨ يوليو الجاري، وذلك فيما عدا اليوم الأخير والذي تستمر اللجان فيه في استلام طلبات الترشح حتى الساعة الثانية ظهراً.

ووفقاً للجدول ستجري الانتخابات خارج مصر يومي الأحد والإثنين الموافقين ٩ و١٠ أغسطس المقبل، وستجري في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ١١ و١٢ أغسطس المقبل.