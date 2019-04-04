باشاك شهير يهزم أنطاليا سبور ويعزز صدارته للدوري التركي

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عزز فريق باشاك شهير صدارته للدوري التركي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أنطاليا سبور 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فناربخشة على جوزتبه 2 / 1 وألانيا سبور على أنقرة جوجو 4 / 1، وتعادل ملطية سبور مع ضيفه جينتشلاربيرليجي سلبيا.

وسجل هدفي باشاك شهير ديمبا با في الدقيقة 71، وإلييرو إليا في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أنطاليا سبور عند 37 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فناربخشة على جوزتبه 2 / 1.

وسجل هدفي فناربخشة فيردي كادويجلو في الدقيقتين 25 والأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف جوزتبه الوحيد سونير أيدوجدو في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة طرد سردار عزيز لاعب فناربخشة في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

ورفع فناربخشة رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد جوزتبه عند 38 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق ألانيا سبور على أنقرة جوجو 4 / 1.

وسجل أهداف ألانيا سبور بابيس سيسي في الدقيقة 64 واونور بولوت في الدقيقة 67 وانستاسيوس باكسيتاس في الدقيقة 78 من ركلة جزاء وجونيور فرنانيدز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لأنقرة جوجو جيلمين ريفاس في الدقيقة 82.