طالبات الثانوية العامة بالهرم: امتحان الاستاتيكا لم يخرج عن التوقعات

تباينت آراء طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة حول امتحان الاستاتيكا، أمام لجان مدرسة أم الأبطال بالهرم، وأكد عدد من الطلاب سهولة الامتحان رغم تعدد الأسئلة، في الوقت الذي رأى آخرون صعوبة الامتحان وعدم قدرتهم على الانتهاء من كل الأسئلة في الزمن المحدد للامتحان.

وقالت الطالبة رضوى محمد، إن الامتحان لم يخرج عن توقعات الطلاب، إلا أن بعض الأسئلة كانت تحتاج إلى وقت أطول لحلها، واتفقت معها في الرأي الطالبة منة أحمد مشيرة إلى أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة كانت في المتناول.

وأضافت الطالبة نهى السيد، أن الامتحان كان يحتوي على بعض الأسئلة والجزئيات المعقدة، والتي تحتاج إلى وقت أطول لحلها، لافتة إلى أن نماذج المراجعة لم تقدم للطلاب الاستفادة الحقيقية للتعامل مع هذه النوعية من الأسئلة.