تراجع أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد، في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في العديد من الدول الكبرى خلال الشهر الماضي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 85ر0 دولار أي بنسبة 2ر1% إلى 79ر69 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل. كما تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 76ر0 دولار أي بنسبة 1% إلى 65ر74 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

جاء ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين انكماش نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي، للشهر الثامن على التوالي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، في ظل تراجع المؤشرات الفرعية للإنتاج والتوظيف وأسعار مستلزمات الإنتاج.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال الشهر الماضي إلى 46 نقطة ،وهو أقل مستوى له منذ مايو 2020، مقابل 9ر46 نقطة خلال مايو الماضي.

كما أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين انكماش نمو نشاط قطاع التصنيع فى اليابان خلال يونيو الماضي بعد نموه في الشهر السابق. وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 8ر49 نقطة مقابل 6ر50 نقطة خلال مايو الماضي.

وأظهر تقرير اقتصادي مستقل نشر اليوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصادر عن مؤسسة كايشين إلى 5ر50 نقطة مقابل 9ر50 نقطة خلال مايو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.