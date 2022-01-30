تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني داخل مخيم جنين مع تواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني

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حذرت أوساط فلسطينية، اليوم الثلاثاء، من تدهور الوضع الإنساني داخل مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية مع تواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني.

وقال رئيس بلدية جنين نضال العبيدي، إن السلطات الإسرائيلية لم تستجب حتى الآن بفتح ممرات آمنة لإيصال الإمدادات الإنسانية لسكان مخيم جنين الذي وصفه بالمنكوب.

وذكر العبيدي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن سكان مخيم جنين يعانون من قطع لإمدادات المياه والكهرباء والانترنت في وقت ينذر نفاد المواد الغذائية بخطر أكبر.

وأشار إلى اتصالات من وسطاء بهدف توفير المساعدات الإنسانية وإعادة توصيل المياه والكهرباء لسكان مخيم جنين، وتسهيل إيواء النازحين من العائلات.

وشدد العبيدي على أن الوضع داخل مخيم جنين "متأزم جدا وفي غاية الخطورة في ظل سياسة الجيش الإسرائيلي القائمة على القتل والتدمير الشامل".

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن الوضع الإنساني داخل مخيم جنين "صعب للغاية والسكان فيه بحاجة لإمدادات عاجلة من الدواء والماء والغذاء في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد على المخيم".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه في مخيم جنين للاجئين في وقت ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 10 وأكثر من 100 مصاب.