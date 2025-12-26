وزير الرقمنة الألماني يدعو لحظر وسائل التواصل للأطفال على غرار أستراليا

أبدى وزير الرقمنة الألماني كارستن فيلدبرجر انفتاحه تجاه فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال على غرار ما تم في أستراليا.

وقال الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "أرى في ذلك الكثير من الإيجابيات. واعتبر مسألة تحديد سن الاستخدام أكثر من مبررة".

وأوضح فيلدبرجر أن الدراسات والملاحظات والتقارير تظهر مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي العميق على تطور الشباب، وأضاف: "السؤال الآن هو: كيف نتيح لهم نموا صحيا كما كان لدى الأجيال السابقة من دون وسائل التواصل؟ وما هو العمر المناسب؟ هذا يجب أن يُناقش جيدا"، مشيرا إلى لجنة خبراء شكلتها الحكومة الألمانية من أجل "حماية الأطفال والشباب في العالم الرقمي".

وبدأت اللجنة التي تضم علماء وممارسين من مجالات مثل الطب وحماية الشباب عملها خريف الماضي، ومن المقرر أن تقدم توصياتها بحلول الصيف المقبل، والتي ستتعلق بتحديد أعمار الاستخدام وكذلك موضوع حظر الهواتف في المدارس الذي يثير جدلا واسعا.

وفي هذا السياق، أيد الوزير اتباع نهج صارم قائلا: "أن يجلس المرء ساعة أو ساعتين بانتباه من دون تشتيت هو شرط أساسي للتطور. لذلك أرى أن هذا ليس فقط أمرا مقبولا، بل نحن مدينون للأطفال بأن نتيح لهم هذه الفرصة"، مؤكدا ضرورة الاستماع إلى المعلمين في مثل هذه النقاشات لأنهم الأكثر ارتباطا بالأمر يوميا.

ويعد فيلدبرجر أول وزير رقمنة في ألمانيا، وهو مسؤول أيضا عن تحديث الدولة وتقليص البيروقراطية. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد استقطب الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ميديا ماركت زاتورن" من قطاع الأعمال إلى الحكومة.

يذكر أنه منذ 10 ديسمبر الجاري يُحظر في أستراليا على الأطفال والمراهقين دون 16 عاما امتلاك حسابات خاصة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، في خطوة تهدف إلى حماية المراهقين من التنمر الإلكتروني والاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي والمحتويات الضارة.