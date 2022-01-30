ارتفاع سعر الروبية الباكستانية مدعومة باتفاق إسلام آباد وصندوق النقد

ارتفع سعر الروبية الباكستانية أمام الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل بتحسن الطلب على الأصول المالية الباكستانية بعد التوصل إلى اتفاق لاستئناف برنامج الإنقاذ الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الروبية ارتفعت اليوم بنسبة 4% إلى 274.5 روبية لكل دولار، في أول أيام أسبوع التداول بعد عطلة رسمية استمرت 4 أيام.



وتراجعت المخاوف من تخلف باكستان عن سداد ديونها بعد نجاحها في التوصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارت دولار.



واستقبلت سوق الأسهم الباكستانية الاتفاق بترحيب كبير، حيث سجلت الأسهم أمس أكبر مكاسب يومية منذ 15 عاما، وارتفعت قيمة السندات الدولارية الباكستانية.



ومن المقرر أن تحصل باكستان على نحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي عقب شهور من المحادثات بين المؤسسة المالية الدولية والدولة الواقعة جنوبي آسيا والتي تشهد أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات.



وقال الصندوق، في معرض الإعلان عن الاتفاق الجديد في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، إن من المتوقع أن يوافق مجلسه التنفيذي على الاتفاق الجديد في منتصف يوليو.



وعلق الصندوق العام الماضي، حزمة بقيمة نحو مليار دولار في إطار حزمة مساعدة أخرى، ولكنها انقضت الآن.



ومن المنتظر أن تدعم مساعدة صندوق النقد الدولي، ضمن أمور أخرى، البلاد في الإصلاحات بقطاع الطاقة المدين بشدة ومساعدتها على التكيف مع التغير المناخي.



وباكستان واحدة من أقل الدول إنتاجا للانبعاثات الكربونية في العالم، إلا أنها تضررت بشدة من عواقب أزمة المناخ.