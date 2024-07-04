اليمن: الحوثيون يعلنون استهداف 162 سفينة منذ نوفمبر الماضي

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أعلنت جماعة الحوثي باليمن، اليوم الخميس، استهداف 162 سفينة منذ بدء عملياتها في نوفمبر الماضي.

وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في كلمة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين إن "عمليات الإسناد لغزة هذا الأسبوع لجبهة اليمن بلغت 12 عملية في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد".

وأضاف أن "عملياتنا خلال الأسبوع الماضي نفذت بـ 20 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة وزورق على طول مسرح العمليات البحرية".

وأردف " استهدفنا هذا الأسبوع 6 سفن ليصل إجمالي السفن المستهدفة منذ بداية عمليات الإسناد لغزة 162 سفينة".

وحول الغارات الأمريكية البريطانية في اليمن قال الحوثي إن" عدد الغارات على بلدنا هذا الأسبوع بلغ 19 غارة أمريكية وبريطانية".

وأضاف" الأمريكي يسعى لإقناع بعض الدول ومنها عربية ومجاورة بفتح مجالها لتنفيذ غارات معادية ضد بلدنا ".

ومنذ نوفمبر 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط ، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.