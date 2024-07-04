مسيرة إسرائيلية تقصف بـ3 صواريخ بلدة حولا في جنوب لبنان

قصفت مسيرة إسرائيلية ، اليوم الخميس، بثلاثة صواريخ بلدة حولا في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "أغارت مسيرة معادية بثلاثة صواريخ على حي المعاقب فوق الملعب في بلدة حولا".

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان نعت أمس الأربعاء أحد قادتها هو القائد محمد نعمة ناصر من بلدة حداثا في جنوب لبنان. كما نعت أحد عناصرها هو محمد غسان خشاب من بلدة المنصوري في جنوب لبنان، ليرتفع عدد الذين سقطوا على طريق القدس إلى 391.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة، وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.