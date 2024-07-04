 وزير الخارجية السعودي يبحث مع منسقة الأمم المتحدة دعم غزة ووقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السعودي يبحث مع منسقة الأمم المتحدة دعم غزة ووقف إطلاق النار


نشر في: الخميس 4 يوليه 2024 - 7:01 م | آخر تحديث: الخميس 4 يوليه 2024 - 7:01 م

على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، السيدة سيجريد كاج.

ووفقًا لوزارة الخارجية السعودية، بحث خلال اللقاء أهمية إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لقطاع غزة، وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

حضر اللقاء الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية، عبدالرحمن الداود.


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