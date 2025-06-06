أضافت الشركات الأمريكية 139 ألف وظيفة في شهر مايو الماضي، رغم حالة الغموض الناجمة عن الحروب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وزارة العمل، إن معدل التوظيف تراجع من 147 ألف وظيفة في شهر أبريل الماضي، وبلغ معدل البطالة في أمريكا 4.2%.

وألقت سياسات ترامب الطموحة وغير المتوقعة- خاصة الرسوم الجمركية الكاسحة على الواردات- بظلالها على توقعات الاقتصاد وسوق العمل وأثارت المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون متجها لركود. ولكن حتى الآن لم يظهر الضرر بوضوح في البيانات الاقتصادية الحكومية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تُلقي سياسات ترامب بظلالها على الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر في العالم.

وتشير التقديرات إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب ترفع من تكاليف الشركات الأمريكية التي تعتمد على شراء المواد الخام والمعدات والمكونات المستوردة، مما قد يدفعها إلى خفض التوظيف أو تسريح عمال .

وفي الوقت نفسه، أدى تقليص جهاز الحكومة الاتحادية، بقيادة وزارة كفاءة الحكومة التي أسسها الملياردير إيلون ماسك، إلى إلغاء عقود حكومية وتسريح موظفين اتحاديين.

كما أنه من المتوقع أن تؤدي حملة ترامب ضد المهاجرين غير النظاميين إلى صعوبة في عثور الشركات على عدد كافٍ من العمال.

ورغم ذلك، فإن الأضرار المحتملة لم تظهر حتى الآن في البيانات الاقتصادية الحكومية.

وأظهر الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل قدرة مفاجئة على الصمود خلال السنوات الأخيرة.

فعندما قام مجلس الاحتياطي الاتحادي، في إطار سعيه لمكافحة التضخم، برفع سعر الفائدة الرئيسي 11 مرة خلال عامي 2022 و2023، كان من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى دفع الولايات المتحدة إلى ركود.